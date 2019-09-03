جامعة مصر تستقبل وفدا فرنسيا للاستفادة من خبرة «مونبلييه»

تستقبل جامعة مصر الأحد المقبل وفدا من جامعة مونبلييه برئاسة البروفيسير ايمانويل كورنيلوت والدكتور جوزيف بواقيم مسئول التعاون المشترك وذلك تدعيما للتعاون الثقافى والعلمى بين مصر وفرنسا الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .



وصرح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأن الجامعة حريصة كل الحرص على التواصل مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية والعمل على توطيد أسس التعاون المشترك والتبادل العلمى والثقافى .. وأشار الدكتور العزازى إلى وجود كثير من أبناء الجامعة المبعوثين فى الخارج للحصول على درجة الدكتوراه فى مختلف جامعات فرنسا.



وأضافت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر ومدير ادارة الاتصالات والعلاقات الدولية أنه سيكون فى استقبال الوفد الفرنسى لفيف من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، حيث من المقرر ان يتبادل الطرفان الحديث عن تنظيم العديد من المشروعات العلمية في جميع المجالات بهدف فتح الآفاق الواسعة أمام أساتذتها وطلابها للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المطبقة في الجامعات الأخرى الى جانب تعزيز الدافعية لدى الطلاب ذوي الكفاءة العالية وللباحثين عن تقديم أفضل ما لديهم، في سبيل دعم مسيرة العملية التعليمية.



يذكر أن الاتفاقية تعد امتدادا لمجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في ذات الإطار مع أكثر من جامعة أجنبية للتأكيد على أهمية دعم البحث العلمي وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي حرصت منذ تأسيسها على المضي قدمًا للوصول إلى مصافِ الجامعات العالمية المرموقة، حيث تم تبادل العديد من الزيارات العلمية للطلبة وهيئة التدريس.