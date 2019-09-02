محافظ كفرالشيخ يدعو رجال الأعمال للتبرع بـ 100 ماكينة غسيل كلوي

دعا الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رجال الأعمال والمجتمع للتبرع بـ 100 ماكينة غسيل كلوى للمحافظة خلال شهر سبتمبر الجارى، وتتسلمها المحافظة وتقوم بتوزيعها طبقًا لجاهزية المنشآت الطبية والاحتياج تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



قال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى يناير 2019م تأتي في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن هو البطل الحقيقي لبسالته في خوض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأشاد بدور المواطن لكونه تحمل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتستهدف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " الفئات الأكثر احتياجا وخصوصًا القرى المحرومة من الخدمات.



وقدم المحافظ، خالص التحية والاعتزاز والتقدير للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والشركات وأعضاء مجلس النواب، علي جهودهم المبذولة في خدمة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية وعلى ما يقدمونه من خدمات متنوعة علي مدار العام في جميع المجالات الخيرية والاجتماعية والصحية والتنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع، ورعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.