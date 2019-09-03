أهمية الإنفوجرافيك في التعليم.. رسالة ماجستير بتربية سوهاج السبت المقبل

تشهد كلية التربية جامعة سوهاج السبت المقبل مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث علاء رمضان علي عبدالله المعيد بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وعنوانها "تصميم بيئة تعليم افتراضية قائمة على الإنفوجرافيك التعليمي لتنمية بعض مفاهيم المواطنة الرقمية والاتجاهات نحو بعض أخلاقياتها لدى تلاميذ الحلقة الإعدادية".



وتتكون لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور حسام الدين محمد مازن، أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم المتفرغ، كلية التربية جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور، محمد محمود عبدالوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة سوهاج.



وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور حسام الدين محمد مازن، أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم المتفرغ بكلية التربية جامعة سوهاج، رئيسًا ومشرفًا، والأستاذ الدكتور إيهاب محمد حمزة أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلون، عضوًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور يسري مصطفى السيد أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة سوهاج، عضوًا ومناقشًا.



والأستاذ الدكتور محمد محمود عبدالوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة سوهاج، عضوًا ومشرفًا،وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور إبراهيم بسيوني عميرة بمقر كلية التربية الجديد بالكوامل بسوهاج.



وتأتي أهمية رسالة الباحث من كون التكنولوجيا أصبحت من أساسيات التعلم حاليا،خاصة أن الإنفوجرافيك التعليمي هو فن تحويل المعلومات والبيانات المعقدة إلى صور ورسوم،بحيث يسهل على من يراها استيعابها دون الحاجة الى قراءة الكثير من النصوص،وهو ما يحمل أهمية كبري للأطفال في مراحل التعليم الأولي خاصة الإبتدائية.



وقد أصبح الإنفوجرافيك خلال السنوات الأخيرة من أبرز وأهم الأسليب التعليمية بشهادة العاملين في الحقل التعليمي،حيث أصبح من الطرق المفضلة لديهم في التعليم والتدريس،وهو ما تبرزه تلك الدراسة التي قام بها الباحث.