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الرئيس يوجه بتطوير ميناء الاسكندرية.. برلمانيون: عوائد الموانئ لا تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه..عمليات التطوير تهدف لزيادة الايرادات لـ 50 مليارا سنويا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
صدى البلد
أسامة علي
  • دسوقى: عوائد الموانئ لا تتخطى الـ 4 مليارات جنيه وهذا رقم غير مرضى
  • الخشب: تطوير الموانئ يفتح مجالات الاستثمار وينشط التجارة البينية
  • برلمانى عن عوائد تطوير الموانئ: توفر 50 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءاته، مشيرا إلى أنه أكبر ميناء في مصر ويستوعب 60% من حركة تداول التجارة المصرية، لذا فإن الحكومة مهتمة برفع كفاءاته.

وأضاف مدبولي، في مؤتمرا صحفيا له على هامش جولته بميناء الإسكندرية، أن الميناء موجود منذ العصر الاغريقي أو الروماني ونمت المدينة من حوله وأن الميناء كان يواجه مشكلة خروج السيارات منه بعد تفريغ الشحنات فيها، والآن تعمل الدولة على محاور طرق ستحدث طفرة كبيرة جدا، حيث أن السيارات لن تدخل مدينة الإسكندرية، ولكن ستخرج من الميناء لطرق خارجية بما يقلل الازدحام.

فى البداية قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مصر اتجهت مؤخرا بصورة كبيرة إلى تطوير كافة الموانئ الجافة والبحرية وإنشاء موانئ جديدة.

جاء ذلك تعليقا على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته.

أكد وحيد قرقر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تطوير الموانئ يدر دخلا للدولة مقداره حوالى 50 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن من أهم عوامل التنمية الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أوضح عضو لجنة النقل، أن الدولة تنشئ عددا من الموانئ الجديدة منها ميناء شرق التفريعة وميناء مرسى مطروح وعدد من الأرصفة لخدمة مجمع أبو طرطور لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، المتوقع أن تدر دخلا من 7 لـ 10 مليارات جنيه كل عام.

ومن جانبه البرى والعائد المادى قليل للغاية بالنسبة لهذا العدد الكبير حيث مجموع ما يعود للدولة حوالى من 3 إلى 4 مليارات جنيه فقط وهو رقم غير مرض للغاية.

وأضاف محمد دسوقى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"أن تطوير النقل البحرى والموانئ يحتاج الى دعم مالى كبير لذلك تلجأ الدولة الى اشراك القطاع الخاص فى عمليات التطوير، مؤكدا أن تطوير النقل البحرى وحده يوفر حوالى 50 مليار جنيه للدولة سنويا، وهذا المبلغ الذى يبحث عنه البرلمان.

وأكد عضو لجنة النقل، أن تطوير الموانئ والنقل البحرى أصبح أمرا ضروريا ويمنح الدولة قوة اقتصادية تتمثل فى زيادة التجارة البينية وقوة سياسية، معقبا:" لا مانع من لجوء الدولة للاقتراض لتطوير الموانئ ما دام سيتم استثمار القروض لصالح المنظومة".

فى سياق متصل شاد اللواء أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته، مؤكدا أن لجنة النقل طالبت كثيرا بهذا الأمر لأهميته البالغة.

اوضح احمد الخشب خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تطوير الموانئ يحتاج مبالغ ضخمة ولكن لا بديل لذلك فى ظل التنمية الأقتصادية التى تحدثها الدولة وسعيها لزيادة الانتاج فى مختلف القطاعات بهدف زيادة التجارة البينية والأنفتاح على الأسواق لا سيما الافريقية.

وأشار عضو لجنة النقل أن تطوير الموانى وبناء الأرصفة يقتح مجالات عديدة للاستثمار وإقامة المشاريع الخاصة باستقبال السفن ومن ثم توفير فرص العمل.

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