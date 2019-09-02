محمد عودة: الدوري لن يبدأ بدون بتروجيت.. لن نترك حقنا

قال محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، إن فريقه تعرض للظلم خلال الموسم الماضي من الدوري الممتاز، ما أدى إلى هبوطه لدوري الدرجة الأولى.



وأضاف عودة في تصريحات عبر قناة نايل سبورت:" الموسم الجديد من الدوري الممتاز لن يبدأ إلا في وجود بتروجيت، أو بعد رد اتحاد الكرة على قرار عودته للدرجة الممتازة على الأقل ، لن نترك حقنا، تعرضنا لظلم كبير، حتى اللحظة الأخيرة من الدوري كان بإمكاننا البقاء في الدوري".



وأكمل: "نحن الفريق الذي طلب لعب كل الأسابيع الأخيرة من الدوري في نفس الوقت، ولكن ذلك لم يحدث، لعبنا 4 مباريات في 11 يومًا، وهذا ظلم كبير ، لجنة التسوية رأت أننا تعرضنا للظلم وفقًا لما تنص عليه لوائح اتحاد الكرة التي لم يتم تطبيقها، الدوري المصري لن يبدأ إلا بعد الرد على الحكم الذي حصلنا عليه".



واختتم: "إذا لم يحدث ذلك سنتوجه إلى فيفا، فمثل ذلك حدث من قبل في الجزائر والاتحاد الدولي وقتها قرر عودة أحد الأندية إلى الدوري الممتاز".

