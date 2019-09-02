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«تأسيسية الإعلاميين» توضح أهم ضوابط تقديم البرامج..فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد دكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين أنه يجب أن يكون هناك ضوابط لضبط البرامج تتمثل فى الوقت ومكونات العملية الإعلامية مؤكدا أن مكونات العملية الإعلامية تتمثل في 5 عناصر هم "المقدم والإعداد والتحرير والمراسلة والإخراج".

وأضاف طارق سعدة خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أنه يجب على من يقدم البرامج أن يكون عضوا بنقابة الإعلاميين أو يحمل تصريحا لمزاولة المهنة ومراعاة التوقيت من 90 دقيقة إلى 120 ددقيقة تكون المدة الخاصة بكل البرامج.

وتابع طارق سعده أن الإعلام الرياضي إعلام هام مشيرا إلى أن البرامج الرياضية تخاطب جماهير عريضة لأندية جماهيرية ويجب أن تكون الكلمة محسوبة بميزان من ذهب واحترام الرموز الرياضية.

وأشار طارق سعده أن الإعلام كان في حاجة إلى ترتيب وكان في حاجة إلى مراقبة المحتوى الإعلامي مؤكدا أنه لا يوجد مهنة متروكة لخيال أى شخص.

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