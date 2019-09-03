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اقتصاد

انخفاض رأسمال البنوك لـ152.8 مليار جنيه في 4 أشهر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
انخفض حجم رأس المال ضمن خصوم البنوك لـ 152.82 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 152.98 مليار جنيه في إبريل السابق له بفارق 160 مليون جنيه، ومقارنة بـ 152.7 مليار جنيه في مارس 2019 بفارق120 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الإحتياطيات للبنوك بلغت 238.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 237.951 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 237.04 مليار جنيه في مارس من نفس العام.

ووصلت جملة المخصصات لـ 125.221 مليار جنيه في مايو السابق ماقبل 123.515 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 121.72 مليار جنيه في مارس الماضي.

وبلغت جملة الخصوم للبنوك نحو 5.73 تريليون جنيه مقابل 5.74 تريلون جنيه في إبريل الماضي مقارنة بـ 5.7 تريليون جنيه في مارس من العام الجاري.

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