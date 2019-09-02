شاهد.. مراسلة تليفزيونية في معسكر أفيفيم الإسرائيلي المستهدف من حزب الله

تمكنت داليا النمري، مراسلة قناة روسيا اليوم، من دخول معسكر "أفيفيم" شمالي إسرائيل الذي استهدفه حزب الله اللبناني بقذائف صاروخية أمس. وقالت المراسلة إن المكان مهجور تماما.



وكان حزب الله أعلن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب آلية عسكرية عند طريق المعسكر المذكور.



وقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".



بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحدا من أفراده لم يصب بأذى خلال العملية، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خدعة إسرائيلية تم نصبها لحزب الله.



وتمثلت الخدعة في وضع دمى داخل آليات عسكرية مسيرة حتى يقصفها حزب الله، فيما تظاهر الجيش الإسرائيلي أنه ينقل جرحى وقتلى من الموقع.

