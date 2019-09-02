ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مراسلة تليفزيونية في معسكر أفيفيم الإسرائيلي المستهدف من حزب الله

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
عرفة البنداري
تمكنت داليا النمري، مراسلة قناة روسيا اليوم، من دخول معسكر "أفيفيم" شمالي إسرائيل الذي استهدفه حزب الله اللبناني بقذائف صاروخية أمس. وقالت المراسلة إن المكان مهجور تماما.

وكان حزب الله أعلن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب آلية عسكرية عند طريق المعسكر المذكور.

وقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحدا من أفراده لم يصب بأذى خلال العملية، وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خدعة إسرائيلية تم نصبها لحزب الله.

وتمثلت الخدعة في وضع دمى داخل آليات عسكرية مسيرة حتى يقصفها حزب الله، فيما تظاهر الجيش الإسرائيلي أنه ينقل جرحى وقتلى من الموقع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام لبنانية: 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم حزب الله

الجيش اللبناني: إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة ضد لبنان

رد حسن نصر الله.. معركة الساعتين بين إسرائيل وحزب الله تغير قواعد الاشتباك.. ونتنياهو يؤكد الاستعداد لأي سيناريو

نتنياهو كاذب.. حقيقة وقوع إصابات فى صفوف الجيش الإسرائيلى

120 دقيقة من الرعب.. التسلسل الزمني للقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل

تعرف على رسالة جوتيريش لـ حزب الله وإسرائيل

ترشيحاتنا

صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر

أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين حول سعر السلع الأساسية بعد إلغاء الدولار الجمركي

شاهد.. حادث مفجع لنجم النادي الأهلي قبل مران الفريق

يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح وساديو ماني

بعد تصدره جوجل .. نصيبى وقسمتك الجزء الثالث يخطف الأنظار فى الحلقات الأولى

رينيه فايلر مثل لاسارتي .. نجم الأهلي السابق: الأزمة في اللاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان