وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب

تغزل المؤلف والشاعر أمير طعيمة في الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكان أمير طعيمة غرد عبر تويتر قائلا "I ❤️ U إليسا".



لترد الفنانة إليسا علي تغريدته قائلة "Love u more ".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعي أمير طعيمة واليسا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ياسلام على الحب" و "‏‎‎‎الفنان زوق" و "‏‎‎منتظرين الاغاني ع نااار 🎶❤❤❤"



كانت الفنانة إليسا أعلنت منذ فترة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزالها للغناء نهائيا بعد ألبومها الجديد الذي من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة القادمة.