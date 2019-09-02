وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب

تغزل المؤلف والشاعر أمير طعيمة في الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان أمير طعيمة غرد عبر تويتر قائلا "I ❤️ U إليسا".
لترد الفنانة إليسا علي تغريدته قائلة "Love u more ".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعي أمير طعيمة واليسا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ياسلام على الحب" و "الفنان زوق" و "منتظرين الاغاني ع نااار 🎶❤❤❤"
كانت الفنانة إليسا أعلنت منذ فترة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزالها للغناء نهائيا بعد ألبومها الجديد الذي من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان أمير طعيمة غرد عبر تويتر قائلا "I ❤️ U إليسا".
لترد الفنانة إليسا علي تغريدته قائلة "Love u more ".
ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعي أمير طعيمة واليسا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ياسلام على الحب" و "الفنان زوق" و "منتظرين الاغاني ع نااار 🎶❤❤❤"
كانت الفنانة إليسا أعلنت منذ فترة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزالها للغناء نهائيا بعد ألبومها الجديد الذي من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة القادمة.