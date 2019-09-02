ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:24 م
اليسا و امير طعيمة
اليسا و امير طعيمة
مصطفى كرم
تغزل المؤلف والشاعر أمير طعيمة في الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكان أمير طعيمة غرد عبر تويتر قائلا "I ❤️ U إليسا".

لترد الفنانة إليسا علي تغريدته قائلة "Love u more ".

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعي أمير طعيمة واليسا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ياسلام على الحب" و "‏‎‎‎الفنان زوق" و "‏‎‎منتظرين الاغاني ع نااار 🎶❤❤❤"

كانت الفنانة إليسا أعلنت منذ فترة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتزالها للغناء نهائيا بعد ألبومها الجديد الذي من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملكة وفخر الأغنية العربية.. وصلة مدح بين أحلام وإليسا

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

مجال بيحب التطبيل.. حرب شرسة بين نيكول سابا وإليسا

أمير طعيمة يهاجم ريهام سعيد بشأن تصريحاتها عن السمنة .. الحماقة لها حدود

ترشيحاتنا

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

بالأسماء.. صدى البلد يكشف كواليس الغرف المغلقة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر

اخبار نادى الزمالك اليوم 2 - 9 - 2019.. مرتضى منصور يعترض على تأجيل نهائي كأس مصر وحقيقة إيقاف طارق حامد

متهم بقتل كفيله.. ننشر تفاصيل الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان