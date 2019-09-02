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أحمد موسى: صدى البلد القناة الوحيدة الملتزمة بقرارات الأعلى للإعلام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه يدعم الدولة المصرية بكامل مؤسساتها؛ موضحا أنه قبل ثورة 30 يونيو كان يعمل 18 ساعة هواء لتغطية أحداث الثورة المصرية.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «ليس من المنطقي أن نقف لمقدم البرامج على الوحدة؛ وننسى كل ما قدمه» منوها بأنه ملتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام والضوابط التي أعلنها أن يكون وقت البرنامج ساعة ونصف فقط.

وأكد موسى أنه لن يزيد دقيقة واحدة بعد الساعة ونصف؛ مرددا: «قناة صدى البلد هي الوحيدة التي التزمت بضوابط الأعلى للإعلام .. لأن ده احترامنا واحترام المكان والجهة التي أصدرت القرار وهي المجلس الأعلى للإعلام».

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