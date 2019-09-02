محافظ الغربية يفتتح معارض أهلا بالمدارس في المحلة.. صور

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية مساء اليوم، باكيات والمحلات التجارية تحت عنوان معارض "اهلا بالمدارس " لبيع المستلزمات المدرسية ومدارس الطلاب والطالبات وأجهزة الحاسب الألي والادوات الكتابية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين "35- 50" % تخفيفا عن كاهل أسر وعائلات الشارع المحلاوي .



رافق محافظ الغربية خلال جولته كل من عبد الفتاح بصله قيادي الغرفة التجارية بالغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.



وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض للاطمئنان على إحتوائه على كافة المستلزمات الدراسية وإنخفاض أسعارها مقارنة مع نظيرها في الأسواق ، ووجه وكيل وزارة التموين بعمل حملات تفتيشية على المعرض بصفة مستمرة للتأكد من الإلتزام بالأسعار التي تم وضعها وعدم تغيرها ، مشددًا على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض في مكان واضح للمواطنين.



كما ألتقى بالمواطنين وأدار معهم حوارًا مفتوحًا للتعرف على آرائهم حول الأسعار الموجودة بالمعرض والذى تم إنشاؤه خصيصًا لخدمة محدودي الدخل تيسيرًا عليهم ، وأكدوا أن الأسعار في متناول الجميع وأقل من الأسعار بالأسواق والمحال الخارجية.



كما التقي المحافظ بالعارضين في المعرض وأكد لهم أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين ، ومطالبًا بتنوع درجات المعروضات وأسعارها حتى تناسب جميع فئات المجتمع ، مشيرًا إلى تعاون المحافظة التام مع جميع الجهات بما يأتي بالنفع على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.



كما وزع محافظ الغربية شنط مدرسية على 50 طالبة من أبناء دور الرعاية الإجتماعية بمناسبة العام الدراسي الجديد.



وأعلن محافظ الغربية عن تفعيل دور خدمات للجمهور من خلال تحقيق منظومة أتوبيسات النقل الجماعي فضلا عن الانتهاء من افتتاح ما يزيد عن 27 مدرسة جديدة جاهزه للاستقبال الطلاب الجدد.