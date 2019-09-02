إصابة 7 أشخاص فى حادق تصادم على طريق المحلة- طنطا

أصيب 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق الفرعي "طنطا – المحلة " بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائديهما وتم نقل المصابين الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بالطريق المذكور .



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين السبعة الى طوراىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافهم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

