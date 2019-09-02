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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادق تصادم على طريق المحلة- طنطا

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:50 م
حادق تصادم
حادق تصادم
أحمد على
أصيب 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق الفرعي "طنطا – المحلة " بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائديهما وتم نقل المصابين الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بالطريق المذكور .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين السبعة الى طوراىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

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