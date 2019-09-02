إصابة 7 أشخاص فى حادق تصادم على طريق المحلة- طنطا

أصيب 7 مواطنين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق الفرعي "طنطا – المحلة " بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائديهما وتم نقل المصابين الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بالطريق المذكور .
وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين السبعة الى طوراىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافهم .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بالطريق المذكور .
وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات اسعاف لنقل المصابين السبعة الى طوراىء مستشفي طنطا الجامعي لأسعافهم .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.