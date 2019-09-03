حبس عاطل انتحل صفة شرطي بمباحث التموين للنصب على تجار مدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفه أمين شرطة بمباحث التموين للنصب على أصحاب المحال والأكشاك والتحصل منهم على أموال.



واشارت التحقيقات انه وورد اتصال هاتفي لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من صاحب كشك كائن بشارع عبد الله العربي دائرة القسم مفاده حضور أحد الأشخاص للكشك ملكه، مدعيا ًبأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضده، إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.



وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وتمكن من ضبطه وتبين انه عاطل وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة (مزوّر) وتليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة بادج مدون عليه الادارة العامة للمرور "الانضباطي المروري".



واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

