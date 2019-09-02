سيارات النواب الفارهة تشعل الشارع في نيجيريا

أقام ائتلاف من جميعات المجتمع المدني في نيجيريا دعوى قضائية لمنع شراء نواب مجلس الشيوخ في البلاد للسيارات الفاخرة، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



وقال نشطاء المجتمع المدني وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن إنفاق هذه المبالغ على السيارات في ظل ظروف الدولة الاقتصادية الحالية، ظلم وغير نزيه، ويتناقض مع قسم هؤلاء النواب على منح الأولوية لرفاهية المواطنين.



وقٌدمت الدعوى الجماعية عبر مشروع الحقوق والمساءلة الاجتماعية والاقتصادية في نيجيريا، إلى جانب المرشحة السابقة للرئاسة أوبي إيزكويسيلي.



وصرح المتحدث باسم الائتلاف كولا أولوداري:"يمكن أن يكون لديهم سيارات رسمية ، لكن لماذا ينفقون مثل هذا المبلغ لشراء سيارات لـ 109 من أعضاء مجلس الشيوخ، في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من نصف النيجيريين في فقر مدقع".



ويرى معارضو الفكرة إنه سيتم إنفاق 5.550 مليار نيرة تيجيرية، أي ما يقرب من 15.3 مليون دولار على شراء سيارات جديدة فارهة لأعضاء مجلس الشيوخ.

