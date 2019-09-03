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حوادث

بإجمالي 150 ألف جنيه.. حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة شرطيين للنصب على المواطنين

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
3 أشخاص انتحلو صفة
3 أشخاص انتحلو صفة شرطيين
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج.

أوضحت التحقيقات، أنه أثناء مرور قوة امنية من مباحث قسم شرطة المرج بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ أسفل الطريق الدائري دائرة القسم تمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 2 طبنجة صوت وبخزينتها 8 طلقات صوت حال استقلالهم سيارة عثر بداخلها على جهاز لاسلكى بلاستيكى ومبلغ مالى 4315 جنيها وهاتف محمول مجهول المصدر.

واعترفوا بالاستيلاء على الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم ومبلغ مالى 4000 جنيه من احد الأشخاص عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة مستخدمين السيارة والمضبوطات حيازتهم.

أمكن التوصل الى المجنى عليه عامل دليفرى وبسؤاله قرر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ دائرة القسم استوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على المسروقات.

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " وأقروا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإجمالي أموال 150 الف جنيه.

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