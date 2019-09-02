شعبة السيارات : هذا أفضل وقت لشراء سيارة

أكد الدكتور إيهاب المسلمى ، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات لن يحدث ارتفاع في أسعارها بعد إلغاء الدولار الجمركي.



وتابع المسلمى خلال تصرحيات تلفزيونية، أن التغيرات التي قد يشهدها سعر الدولار في الفترة القادمة؛ لن تؤثر ابدا على سعر السيارات أو سعر المنتجات المحلية للسيارات.



وأشار إلى أن السيارات تزيد بارتفاع سعر الدولار وتنخفض بانخفاضه؛ مؤكدا أن سعر الدولار حاليا هو السعر الذي كان يتم حساب الجمارك عليه سابقا.



ووجه نصيحة للمواطنين بالشراء فى نهاية العام، موضحا: "أفضل سعر للسيارات يكون فى نهاية العام لوجود تخفيضات على عكس بداية العام".