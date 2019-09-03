ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوجته ونجله بـ١٥ مايو 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه بعدما قام بتمثيل جريمته داخل منزلهم فى حضور الشرطة ووكيل النيابة واعترف بارتكابه الجريمة.





واشارت التحقيقات ، ان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى اخطارا من العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، باستقبال مستشفى عام جثة سيدة وطفلها ٣ سنوات.





واوضحت التحقيقات ان رجال المباحث انتقلت الى محل اقامتها وتبين ان زوجها سائق بشركة توصيل خاصة وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وتبين من التحريات ان المتهم كان مصابا بحالة نفسية سيئة فقام بذبح زوجته التى تعمل عاملة بمصنع وكانت تعاونه فى مصروفات المنزل الا انه قتلها.



