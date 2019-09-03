ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:19 ص
ذبح زوجته وخلص على
ذبح زوجته وخلص على طفله
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوجته ونجله بـ١٥ مايو 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه بعدما قام بتمثيل جريمته داخل منزلهم فى حضور الشرطة ووكيل النيابة واعترف بارتكابه الجريمة.

واشارت التحقيقات ، ان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى اخطارا من العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة ، باستقبال مستشفى عام جثة سيدة وطفلها ٣ سنوات.

واوضحت التحقيقات ان رجال المباحث انتقلت الى محل اقامتها وتبين ان زوجها سائق بشركة توصيل خاصة وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه، وتبين من التحريات ان المتهم كان مصابا بحالة نفسية سيئة فقام بذبح زوجته التى تعمل عاملة بمصنع وكانت تعاونه فى مصروفات المنزل الا انه قتلها.

وعقب ارتكاب الجريمة ألقى بنجله الوحيد ٣ اعوام من شرفة منزله بالطابق الرابع بدائرة ١٥ مايو وظل يبكى بعد قتلهما ، والقى رجال المباحث بالقاهرة القبض على المتهم وتم التحفظ على اداة الجريمة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفض إعطاءه أقراصا مخدرة مجانا.. المتهم بذبح مساعد صيدلي في البحيرة يمثل جريمته

حبس المتهم بذبح مساعد الصيدلي بالدلنجات ..صور

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

التحقيق مع سائق ذبح زوجته وألقى بنجله الوحيد من البلكونة فى 15 مايو

مراته كانت بتصرف عليه.. سائق 15 مايو ذبح زوجته ورمى ابنه من الرابع بسبب ضغوط الحياة

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يعلن إتمام الصفقة الـ 14 والأخيرة لـ نادي ألميريا الإسباني

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

موجز السوشيال ميديا.. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني ومحمد صلاح.. عمرو زكي: أنا زى الفل

وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و 30 ضابطا وعسكريا في الكويت

اخبار الفن.. رانيا يوسف بالنقاب.. ورقصة نيرمين الفقى فى حفل عمرو دياب.. وأول ظهور لـ فجر السعيد.. حقيقة اعتزال صوفينار

كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان