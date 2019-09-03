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اقتصاد

قارون للبترول: 237 مليون دولار مشروعات استثمارية خلال العام المالي الحالي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
كشف المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس شركة قارون للبترول، عن زيادة الاحتياطى بمعدل 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف ، مسجلا نحو 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 2018/ 2019.

وأوضح رئيس شركة قارون للبترول، في تصريحات له، أنه جار حاليا وضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 237 مليون دولار خلال العام المالى2019 /2020 الحالي.

واشار رئيس شركة قارون للبترول إلى أن مصر غنية وما زالت زاخرة بالثروات البترولية مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في زيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من البترول والغاز ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق اكتشافات واعدة .

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