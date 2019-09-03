نحت ورسم ومجوهرات تلخص حكاية متحف ملكة بريطانيا وزوجها في 160 عاما.. صور

اذا كنت من محبي الفن فلابد أنك سمعت عن متحف فيكتوريا وألبرت، والذي يعد أحد أهم متاحف لندن، ويشتمل علي مئات المجموعات الفنية المختلفة، خاصة فن النحت، أما إن لم تكن تعرفه، فانضم إلينا في رحلة قصيرة إليه، تروي تفاصيلها الدكتورة زينب حشيش مدرس الاثار المصرية بجامعة بنى سويف، والمتخصصة في البقايا العظمية.





الدكتورة زينب حشيش زارت لندن مؤخرًا لحضور دورة تدريبية متخصصة في مجالها،وعلي هامش الدورة زارت المتحف وامدت موقع "صدى البلد" بصور خاصة منه.





وقالت Yن المتحف أحد أهم متاحف العاصمة لندن،ويقع في شارع المعارض بكينسينجتون وتشيلسي،بجوار المتحف العريق"متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم"، كذلك بجوار قاعة ألبرت الملكية.





وأوضحت أن المتحف تأسس عام 1852م، ويحتوي على مجموعة من القطع المختلفة،وسمى نسبة الى الملكة فكتوريا وزوجها الأمير ألبرت.





وكشفت عن أنه يتضمن المتحف 145 معرضا، توثق لتاريخ الفن بالقارات الأربعة اوروبا وامريكا الشمالية واسيا وشمال افريقيا.





ولفتت إلى Hن هناك معرضا للمجوهرات التى تخص الملكة وغيرها من الملكات والاميرات والنبيلات،ومعرض للنسيج والازياءالوطنية،والمنحوتات والرسم والتصوير.





وتابعت: أكتر ما أبهرنى مجموعة المنحوتات التى تعود إلى حقبة ما بعد العصور الكلاسيكية، مثل المجموعة الضخمة التى تمثل عصر النهضة الإيطالية خارج إيطاليا.





وعن المجموعات الآسيوية فقالت انها تتضمَّن قطعًاَ من شبه القارة الهندية والصين واليابان وكوريا والعالم الإسلامي، وتتميَّز كثيرا المجموعات المتاحة من شرق آسيا،خاصة التي تتضمَّن الخزف والأدوات المعدنية، هذا بالاضافة الى العديد من النماذج للمنحوتات الكبرى الشهيرة، كتماثيل الفنان العبقرى مايكل انجلو.





وواصلت: المتحف مجانى وهذا يساهم فى مضاعفة الاقبال والزيارة اكثر،كما يرفع الوعى بالفن والثقافة، ومع ذلك فى كل متحف هناك جزء خاص بالزائريين المحبين للمتحف والمحبين للتبرع له.



