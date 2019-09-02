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أحمد موسى يوجه رسالة لـ مكرم محمد أحمد على الهواء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:37 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى إنه كان يحصل على مكافأة بعد الانفرادات التي ينشرها بجريدة الأهرام، موضحًا أنه كان يتلقى اتصالًا من الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد لتوجيه التحية إليه على عمله المتميز. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يمكن أن يعترض على قرار أصدره الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، منوهًا بأنه ملتزم بالظهور على الهواء لمدة ساعة ونصف فقط.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن عدد البرامج المؤثرة في مصر قليل، وتحصل على نسب مشاهدة عالية، مؤكدًا أن أصعب شيء أن يظهر المذيع فترة كبيرة على الهواء لأنه يرتجل ويحتاج إلى جهد كبير لجمع المعلومات التي يتم نقلها للجمهور.

وقال الإعلامي أحمد موسى «كنت أتمنى أن يوجه الأستاذ مكرم دعوة إلى الإعلاميين لمناقشة أمر وقت الظهور على الهواء.. ويكون الرأي في النهاية للمجلس الأعلى للإعلام».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المعركة لن تنتهي، لأن الجماعات الإرهابية توجه سهامها إلي الدولة، معلنا أن الجماعة الارهابية تستعد لإطلاق فضائيات معادية لمصر.

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