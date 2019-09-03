يسرا الشرقاوي: المشهد البريطاني يتشعب بسبب بريكست.. فيديو

قالت يسرا الشرقاوي خبيرة الشئون الدولية بالأهرام ان هناك ضغوطا داخل امريكا ضد رئيس الوزراء البريطاني تهدد اتفاقية التجارة الحرة ما بين البلدين.





واضافت يسرا الشرقاوي فى حوارها لبرنامج "المواجهة " ان ايرلندا الشمالية واسكتلندا صوتتا ضد البريكست، مشيرة الى ان رئيسة وزراء اسكتلندا هاجمت بوريس جونسون وانه ليس لديه خطة لعقد اتفاق للبريكست.





وتابعت يسرا الشرقاوي ان المملكة البريطانية المتحدة قد لاتبقى متحدة بسبب المشاكل الكثيرة التى تحيط البريكست إذا ما نفذ جونسون الخروج الخشن.



