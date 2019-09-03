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فن

سميرة سعيد في ذكرى رحيل رجاء بلمليح: تركت فنا جميلا وسمعة طيبة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
سميرة سعيد و رجاء
سميرة سعيد و رجاء بلمليح
مصطفى كرم
استحضرت الفنانة سميرة سعيد الذكري الـ12 لوفاة الفنانة المغربية رجاء بلمليح.

ونشرت سميرة سعيد صورة لها مع الفنانة المغربية الراحل عبر تويتر وعلقت علي الصورة قائلة "‏الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس" .

وتابعت سميرة سعيد: "وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائمًا ".

ولفيت تغريدة سميرة سعيد، ردود واسعة من متابعيها بالترحم والدعاء للفنانة المغربية رجاء بلمليح .

يذكر ان الفنانة رجاء بلمليح رحلت عن عالما قبل 12 عاما، في 2 من سبتمبر عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عاما

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