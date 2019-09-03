سميرة سعيد في ذكرى رحيل رجاء بلمليح: تركت فنا جميلا وسمعة طيبة

الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس.. وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائماً.. pic.twitter.com/cOOqAawHOu — Samira Said (@SamiraSaid) September 2, 2019

استحضرت الفنانة سميرة سعيد الذكري الـ12 لوفاة الفنانة المغربية رجاء بلمليح.ونشرت سميرة سعيد صورة لها مع الفنانة المغربية الراحل عبر تويتر وعلقت علي الصورة قائلة "‏الله يرحمك رجاء.. كنتِ من المطربات المحترمات.. تركتِ فن جميل وسمعة طيبة.. وإرث جميل من محبة الناس" .وتابعت سميرة سعيد: "وانا متأكدة ان ابنك وأسرتك فخورين بما أنجزتيه في حياتك.. نتذكرك دائمًا ".ولفيت تغريدة سميرة سعيد، ردود واسعة من متابعيها بالترحم والدعاء للفنانة المغربية رجاء بلمليح .يذكر ان الفنانة رجاء بلمليح رحلت عن عالما قبل 12 عاما، في 2 من سبتمبر عام 2007 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عاما