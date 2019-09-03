بتكلفة 44 مليون جنيه إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز أبوكبير

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تألو جهدا لدعم المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المختلفة من أجل أبنائنا الطلاب ، وإنشاء مدارس جديدة للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول. مشيرًا إلى أنه جار إنشاء وتطوير 5 مدارس وإدارة تعليمية بمركز أبوكبير والتي توفر 94 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 44 مليون جنيه.



وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل. مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بإقامة مدارس جديدة لتحسين الخدمة التعليمية بالمناطق البعيدة والأكثر احتياجًا بنطاق دائرة المحافظة.



ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جار تنفيذ أعمال انشاء جديد وإحلال كلي لعدد 5 مدارس بمركز أبوكبير والتي توفر 94 فصلا دراسيا وبتكلفة 44 مليون جنيه ، مقسمة إلى إنشاء (2) مدرسة جديدة توفر 30 فصلا وبتكلفة إجمالية تبلغ 14069216 جنيها وهي مدرسة عبدالحميد محمد خليفة الابتدائية بعدد 8 فصول جديدة وتكلفة 5092120 جنيها ومدرسة محمد الأعصر للتعليم الأساسي بعدد 22 فصلا دراسيا وتكلفة 8977096 جنيها.



كما جار إنشاء إدارة تعليمية جديدة بتكلفة 10092919جنيها بالإضافة إلي تنفيذ أعمال احلال كلي لعدد 3 مدارس وهي مدرسة الأحراز الابتدائية بعدد فصول 16 فصلا دراسيا وتكلفة 2631923 جنيها ومدرسة الدهتمون الإعدادية المشتركة بعدد فصول 9 وتكلفة 6573225 جنيها ومدرسة أبوكبير الثانوية التجارية بنات والتي توفر 39 فصلا دراسيا وتكلفة 10614811 جنيها.