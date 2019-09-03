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رئيس اتحاد الملاكمة: لاعبو المنتخب في الألعاب الأفريقية يريدون لقاء الرئيس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
عبد العزيز غنيم رئيس
عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة
هاني حسين
طالب عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية، قائلا:" أبطال دورة الألعاب الأفريقية يرغبون في لقاء الرئيس السيسي وسيكون هذا بمثابة تكريم معنوي لهم".

وقال عبد العزيز غنيم، إن بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية حققت إنجازا غير مسبوق وحطمت كل الأرقام القياسية بحصد 273 ميدالية.

وأضاف عبد العزيز غنيم، في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" ضربنا الرقم القياسي لـ نيجيريا العام الماضي الذي كان 240 ميدالية، وحصدنا 102 ميدالية ذهبية في جميع الألعاب والرياضات المختلفة وذلك يثبت أن مصر رائدة في الألعاب والأنشطة الرياضية على المستوى الأفريقي".

وتابع عبد العزيز غنيم:" وزير الشباب والرياضة وفر كل الإمكانات لبعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب".

ومن جهته، قال يسري رزق الحاصل على ذهبية الملاكمة في دورة الألعاب الأفريقية،:"تم تكليل مجهودي بالحصول على الميدالية الذهبية".

وأكد عبد الرحمن عرابي الحاصل على الميدالية الذهبية في الملاكمة بدورة الألعاب الأفريقية، إن لحظة التتويج بالميدالية الذهبية تنسينا التعب والجهد المبذول، مضيفا:" نتمنى دائما رفع علم مصر وعزف النشيد الوطني في العالم كله".

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