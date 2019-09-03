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حوادث

اعترفت بإقامة علاقة جنسية.. حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
عامل لاتهامه بقتل
عامل لاتهامه بقتل زوجته
اسلام مقلد - رامى المهدي
أمرت النيابة بتشريح جثة ربة منزل قتلها زوجها بمنطقة السيدة زينب، بعد أن شك فى سلوكها واقامتها علاقة جنسية مع شابين من المنطقة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف حقيقة ارتكابها.

واشارت التحقيقات، أن الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف في الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.

واوضحت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها (عرفى) عامل رخام وأنه ألقى القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة، واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة لتسقط غارقه فى دمائها وتلقى مصرعها فى الحال.

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