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حوادث

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقنا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
انتشال جثة طالب غرق
انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل
يوسف رجب
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمعاونة الأهالى، من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع محمد عز رشدي ١٨ عامًا، غرقًا في نهر النيل، أمام قرية أبوشوشه.

تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى، التي تمكنت من انتشال الجثه، و تسليمها لسيارة الاسعاف التي نقلتها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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