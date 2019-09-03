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منوعات

قرد يختطف قطة صغيرة ويرفض إطلاق سراحها.. شاهد ماذا حدث

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة اختطاف قرد لقطة وهو يحملها بين ذراعيه في حين يأكل ثمرة الموز، وبعد هذا الحادث اختفى كل من القرد والقطة منذ حوالي 48 ساعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اختطف القرد القطة الصغيرة أثناء تجولها خارج منزل مالكها في مدينة رايونج ، شرق تايلاند ، ظهر يوم السبت الماضي.

ويظهر الفيديو المتداول، قرد يقف على أحد الأسطح حاملًا القطة المرعوبة بين ذراعيه في حين يقوم القرد بتناول الموز في مشهد أصاب المارة بالذهول.

وحاول المارة انقاذ القطة من يد القط المشاكس إلا أنهم فشلوا في هذا الأمر، ليختفي كلا من الحيوانين بشكل تام.

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