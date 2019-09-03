.ضبط وإعدام أغذية فاسدة بمطاعم بمراكز الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة ، وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين .



ومن جانبها فقد قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق بشن حملة علي المنشآت الغذائية بالمدينة أسفرت عن إعدام ٤٧٠ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية.



كما تم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية ، وسحب ٩ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ومخاطبة الجهات المختصة لغلق ٤ منافذ تحضير طعام لعدد ٤ مطعم بمدينة الزقازيق وذلك لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .



وأشار "مسعود" الي انه تستمر حملات مراقبة الأغذية علي المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.