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محافظات

ضبط وإعدام أغذية فاسدة بمطاعم بمراكز الشرقية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
.ضبط وإعدام أغذية
.ضبط وإعدام أغذية فاسدة بمطاعم بمراكز الشرقية
محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة ، وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين .

ومن جانبها فقد قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق بشن حملة علي المنشآت الغذائية بالمدينة أسفرت عن إعدام ٤٧٠ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير ٦ محاضر جنحة صحية ، وسحب ٩ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ومخاطبة الجهات المختصة لغلق ٤ منافذ تحضير طعام لعدد ٤ مطعم بمدينة الزقازيق وذلك لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .

وأشار "مسعود" الي انه تستمر حملات مراقبة الأغذية علي المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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