ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب حوت نافق.. أمريكا تغلق شاطئا بسبب سمكة قرش.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:10 ص
سمكة قرش
سمكة قرش
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يوضح تفاصيل سمكة قرش التي أغلقت شاطئا أمريكيا.

وأوضحت أن صياد أمريكي يدعى "Matty Riley" صور سمكة قرش أبيض عملاقة تقترب من قاربه قرب ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، تحاول مهاجمته الأسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو حوتا نافقا تسبح سمكة القرش حوله.

وقامت السلطات إثر الحادث بإغلاق شاطئ "Duxbury" الذي تم تسجيل الفيديو قربه.

ترشيحاتنا

مقالتش حاجة غلط.. مصطفى يونس يثير الجدل مرة أخرى بعد رانيا علوانى

وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و 30 ضابطا وعسكريا في الكويت

انتشال جثة عامل مصري من حفرة في الكويت.. تفاصيل

تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو

معجزة طبية.. سيدة تضع طفلة بعد 117 يوما من إصابتها بسكتة دماغية

شاهد.. أول ظهور لـ فجر السعيد بعد أزمتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان