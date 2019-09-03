بسبب حوت نافق.. أمريكا تغلق شاطئا بسبب سمكة قرش.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يوضح تفاصيل سمكة قرش التي أغلقت شاطئا أمريكيا.



وأوضحت أن صياد أمريكي يدعى "Matty Riley" صور سمكة قرش أبيض عملاقة تقترب من قاربه قرب ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، تحاول مهاجمته الأسبوع الماضي.



ويظهر الفيديو حوتا نافقا تسبح سمكة القرش حوله.



وقامت السلطات إثر الحادث بإغلاق شاطئ "Duxbury" الذي تم تسجيل الفيديو قربه.