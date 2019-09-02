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إلهام أبو الفتح
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ديني

حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 11:38 م
حكم شراء لحوم من
حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء
الفكر الديني
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأفضل إعطاء مال الزكاة للفقير ليشتري به احتياجاته.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء»، أن الأفضل إعطاء المال إلى الفقير في يده، فربما يكون الفقير مديونًا، مريضًا يريد علاج، أو يقوم بالإنفاق على تعليم أولاده.

وتابع: قيام الغني بشراء لحوم من مال الزكاة للفقير، يعد إرغامًا له، والبعض يقوم بهذا تلاعبًا، فيعتبر توزيعه لحمًا في العيد من ضمن الزكاة، وهذا قد يعد بخلًا، فيجب علي الذي يقوم بفعل هذا الأمر إتقاء الله والخوف من يوم القيامة.

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حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء

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