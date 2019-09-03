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مرأة

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:07 ص
الهالات السوداء
الهالات السوداء
اسماء عبد الحفيظ
تبحث كل فتاة عن بشرة صافية خالية من العيوب، لا يشوبها شائبة، ومن أبرز عيوب البشرة التى تتنتشر بين العديد من الفتيات هى الهالات السوداء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانو من مشكلة الهالات السوداء إليك حيلة مجربة ووصفة طبيعية ب٥ جنيهات فقط تقضى على الهالات السوداء وهى عبارة عن الاتى.

كشف موقع "شير كير" ان هناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على تلك الأزمة من خلال مكونات طبيعية لا تشكل خطورة كبيرة على البشرة.

المكونات المطلوبة:
ماء فجل.
طماطم.
شاى.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الهالات السوداء.
واتركى الخليط لمدة ١٠ دقائق.

ازيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر، واستمرى عليها لمدة اسبوع.

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بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

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