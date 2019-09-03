احترس أعراض إذا ظهرت عليك تدل على خلل فى الجهاز الهضمي

يتجاهل العديد من الأشخاص بعض الأعراض التى تنذرهم بحدوث مشكلة ما فى الجهاز الهضمى، وتجاهل هذه الأعراض يؤدى إلى تفاقم المشكلة.





وحذر الدكتور طارق مصطفى استشارى الجهاز الهضمى من وجود بعض الأعراض تدل على خلل فى الجهاز الهضمى والاهنية لزيارة الطبيب المختص.





وأضاف الدكتور مصطفى، أن الإصابة بعسر الهضم سريعا حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة، بالإضافة إلى ذلك الشعور بآلام اسفل منطقة البطن باستمرار، مع تنوع الوجبات.



