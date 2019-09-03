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مرأة

احترس أعراض إذا ظهرت عليك تدل على خلل فى الجهاز الهضمي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:50 ص
خلل الجهاز الهضمي
خلل الجهاز الهضمي
اسماء عبد الحفيظ
يتجاهل العديد من الأشخاص بعض الأعراض التى تنذرهم بحدوث مشكلة ما فى الجهاز الهضمى، وتجاهل هذه الأعراض يؤدى إلى تفاقم المشكلة. 

وحذر الدكتور طارق مصطفى استشارى الجهاز الهضمى من وجود بعض الأعراض تدل على خلل فى الجهاز الهضمى والاهنية لزيارة الطبيب المختص. 

وأضاف الدكتور مصطفى، أن الإصابة بعسر الهضم سريعا حتى مع تناول الأطعمة الخفيفة، بالإضافة إلى ذلك الشعور بآلام اسفل منطقة البطن باستمرار، مع تنوع الوجبات. 

وتابع مصطفى في تصريح خاص لموقع صدى البلد، الى ان الشعور بالرغبة فى القئ يعتبر من أكثر الأمور التى تنذر بوجود مشكلة صحية، وكذلك الشعور بالدوخة والكسل والتعب المستمر.

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