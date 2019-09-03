يسرا الشرقاوي: البريطانيون أصبحوا يدركون معنى الخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

قالت يسرا الشرقاوي خبيرة الشئون الدولية بالأهرام، إن الاتهام الدائم بعدم الشرعية تلاحق عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي ويعتبر هذا الامر كارثة بكل المقاييس خاصة انه يأتى مع التشكيك فى شرعية هذا الخروج.





وأضافت يسرا الشرقاوي فى حوارها لبرنامج "المواجهة " ان البريطانيين انفسهم اصبحوا الان يدركون معنى الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.





وتابعت يسرا الشرقاوي أنه يجب على بريطانيا ان تحل المشكلة العنيفة التى تواجهها إذا تم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق، من كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية خاصة وانهما كانا رافضين لـ"البريكست"، ويبقي السؤال "هل ستبقي المملكة المتحدة متحدة؟.



