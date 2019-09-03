اهم الاخبار .. برج مائل بالإسكندرية يهدد الأهالي.. بيراميدز يواجه الزمالك في نهائى كاس مصر

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كارثة تهدد أهالي محرم بك بالإسكندرية بسبب عقار مخالف.. ورئيس الحي: لجنة هندسية لفحصه
يعيش قاطنو شارع العباسي بحي محرم بك التاريخي، وسط الإسكندرية، وسط تهديد خطير متمثل في عمارة سكنية مخالفة، مازالت في طور الإنشاء رغم وصولها إلى الطابق الحادي عشر علما بأن الحد المسموح به 6 طوابق فقط، بعد شكاوى عديدة من الأهالي بالمنطقة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الاعصار الوحش.. سقوط أول ضحايا دوريان.. وترامب مشغول بلعب الجولف
ضرب إعصار "دوريان" جزر الباهاما برياح تصل سرعتها إلى 220 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في فيضانات واسعة النطاق بجزر الباهاما قبل أن يتجه إلى باقي الولايات المتحدة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السلع المدعومة لن تمس.. الغرف التجارية تكشف حقيقة زيادة الأسعار
قال شريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنه لن يكون هناك زيادة ملموسة فى الأسعار بعد إلغاء الدولار الجمركى..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد إلغاء الدولار الجمركي.. حقيقة زيادة أسعار السيارات
قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لن يحدث ارتفاع في أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركي..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام
نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة بالأبيض الستان..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و 30 ضابطا وعسكريا في الكويت
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التأمين الصحي الشامل: الدولة تتحمل تكاليف علاج غير القادرين داخل المنظومة
قال الدكتور جمال عبد الناصر المستشار الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الفترة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد استهدفت الكشف عن أي أخطاء او مشاكل في المنظومة، وبالفعل بدأنا التشغيل الرسمي في أول شهر سبتمبر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فضيحة .. سي إن إن لا تعرف الفرق بين أسطورة باندورا وصندوق الطماطم !
وقعت شبكة "سي ان ان" الأمريكية في خطأ فادح أثناء نقل تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 34
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشمل خفض أسعار السيارات .. الحكومة : استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كارثة تهدد أهالي محرم بك بالإسكندرية بسبب عقار مخالف.. ورئيس الحي: لجنة هندسية لفحصه
يعيش قاطنو شارع العباسي بحي محرم بك التاريخي، وسط الإسكندرية، وسط تهديد خطير متمثل في عمارة سكنية مخالفة، مازالت في طور الإنشاء رغم وصولها إلى الطابق الحادي عشر علما بأن الحد المسموح به 6 طوابق فقط، بعد شكاوى عديدة من الأهالي بالمنطقة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الاعصار الوحش.. سقوط أول ضحايا دوريان.. وترامب مشغول بلعب الجولف
ضرب إعصار "دوريان" جزر الباهاما برياح تصل سرعتها إلى 220 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في فيضانات واسعة النطاق بجزر الباهاما قبل أن يتجه إلى باقي الولايات المتحدة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السلع المدعومة لن تمس.. الغرف التجارية تكشف حقيقة زيادة الأسعار
قال شريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنه لن يكون هناك زيادة ملموسة فى الأسعار بعد إلغاء الدولار الجمركى..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد إلغاء الدولار الجمركي.. حقيقة زيادة أسعار السيارات
قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لن يحدث ارتفاع في أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركي..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام
نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة بالأبيض الستان..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي و 30 ضابطا وعسكريا في الكويت
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التأمين الصحي الشامل: الدولة تتحمل تكاليف علاج غير القادرين داخل المنظومة
قال الدكتور جمال عبد الناصر المستشار الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الفترة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد استهدفت الكشف عن أي أخطاء او مشاكل في المنظومة، وبالفعل بدأنا التشغيل الرسمي في أول شهر سبتمبر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
فضيحة .. سي إن إن لا تعرف الفرق بين أسطورة باندورا وصندوق الطماطم !
وقعت شبكة "سي ان ان" الأمريكية في خطأ فادح أثناء نقل تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 34
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشمل خفض أسعار السيارات .. الحكومة : استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.