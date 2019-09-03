اهم الاخبار .. برج مائل بالإسكندرية يهدد الأهالي.. بيراميدز يواجه الزمالك في نهائى كاس مصر

قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لن يحدث ارتفاع في أسعار السيارات بعد إلغاء الدولار الجمركينشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة بالأبيض الستانأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قرارا بوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العملقال الدكتور جمال عبد الناصر المستشار الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الفترة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد استهدفت الكشف عن أي أخطاء او مشاكل في المنظومة، وبالفعل بدأنا التشغيل الرسمي في أول شهر سبتمبر





فضيحة .. سي إن إن لا تعرف الفرق بين أسطورة باندورا وصندوق الطماطم !

حر ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 34

تشمل خفض أسعار السيارات .. الحكومة : استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر



وقعت شبكة "سي ان ان" الأمريكية في خطأ فادح أثناء نقل تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروفتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلادترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام