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حوادث

الحكم على رئيس حي الدقي ومقاولين بتهمة الرشوة اليوم

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
ندى حمودة - أحمد مهدي
تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، حكمها فى رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.

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