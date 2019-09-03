موجز السوشيال ميديا.. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني ومحمد صلاح.. عمرو زكي: أنا زى الفل

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بطريقة ساخرة .. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني و محمد صلاح.
نجح جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي في تهدئة الأجواء بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريق ليفربول بعد الاعتراضات الحادة التي ظهرت من جانب ساديو ماني علي النجم المصري محمد صلاح لعدم تمريره الكرة إليه في إحدى الهجمات خلال المباراة الأخيرة لفريق ليفربول أمام فريق بيرنلي.
أنا زى الفل.. عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن.
صمأن الكابتن أحمد حسن الجمهور على صحة صديقه لاعب المنتخب المصري السابق عمرو زكي بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.
نفرتيتي العصر .. سوسن بدر في إطلالة مع ملوك مصر القدامى.
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب.
تغزل المؤلف والشاعر أمير طعيمة في الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد.
شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها فيديو جديد للشيخ وسيم يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
بطريقة ساخرة .. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني و محمد صلاح.
نجح جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي في تهدئة الأجواء بين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي فريق ليفربول بعد الاعتراضات الحادة التي ظهرت من جانب ساديو ماني علي النجم المصري محمد صلاح لعدم تمريره الكرة إليه في إحدى الهجمات خلال المباراة الأخيرة لفريق ليفربول أمام فريق بيرنلي.
أنا زى الفل.. عمرو زكي يطمئن الجمهور بفيديو مع أحمد حسن.
صمأن الكابتن أحمد حسن الجمهور على صحة صديقه لاعب المنتخب المصري السابق عمرو زكي بعد تعرضه لحادث مروع بسيارته بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.
نفرتيتي العصر .. سوسن بدر في إطلالة مع ملوك مصر القدامى.
نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت سوسن بدر بإطلالة فرعونية بجوار عدد من التماثيل داخل أحد المتاحف مبرزة ملامحها الفرعونية الخالصة التي تشبهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.
وصلة غزل بين إليسا وأمير طعيمة.. ومتابعون: يا سلام على الحب.
تغزل المؤلف والشاعر أمير طعيمة في الفنانة إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد.
شاركت الفنانة ريهام سعيد جمهورها فيديو جديد للشيخ وسيم يوسف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.