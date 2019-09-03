علي جمعة لـ سيدة: زواجك سيحدث فتنة لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للمرأة الثيب أن تتجوز بعلم أحد أبنائها وكتمانه عن الباقية.



وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته: «هل يجوز زواج الثيب بعلم أحد أبنائها وكتمانه عن الباقية»، أن زواجها هذا من ناحية انعقاد العقد يعد حلالًا، وإن كان مخلًا بالمروءة.



وتابع المفتي السابق: تصرفها هذا قد يؤدى إلى فتنة، فقد يعتقد أحد أبنائها مما لا يعلمون أنها ليست بمتزوجة، وإنما ترتكب فاحشة.



