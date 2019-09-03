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انسي مشاكل التهابات الأسنان والبكتريا بهذه الطريقة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:48 ص
التهابات الاسنان
التهابات الاسنان واللثة
اسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من مشكلة آلام الأسنان المزمنة، والتهاباتها التى تنشر فى الفم وتسبب الاعياء لجميع أعضاء الجسم والصداع المزمن، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من مشكلة آلام الأسنان، إليك الطريقة الفعالة للقضاء علي هذه المشكلة.

وفقا لما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن وضع قليل من الحبهان والقرنفل معا فى وعاء وطحنهما جيدا ثم وضعهما على الاسنان لمدة ربع ساعة يساعد فى القضاء على الآلام بصورة كبيرة.

ووفقا لما جاء فى الموقع، فأن اتباع تلك الطريقة باستمرار يساعد فى التخلص من الالتهابات واليكتريا التى تؤثر على الأسنان.

وأكد الموقع على الحرص دائما على تفريش الأسنان بالفرشة والمعجون صباحا ومساء وبعد الوجبات، كما يمكن تناول اى من انواع الخضروات مثل الخس والخيار، فهذه الأنواع تساعد على تنظيف الأسنان وإخراج بقايا الطعام منها،مع ضرورة استعمال الفتلة الطبية للأسنان، لتنظيف بقايا الطعام العمالقة بها، التى لا تستطيع فرشة الأسنان الوصول إليها.

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