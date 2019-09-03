تغيير سيناريو العرض بالمتحف الكبير ووصول 48 ألف قطعة آثار وتحديد أسعار التذاكر

كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أنه خلال منتصف ديسمبر المقبل يتم تلقي العروض الفنية والنهائية لتحالفات الشركات طبقا لكراسة الشروط الخاصة باختيار شركة لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير،حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط لاختيار الشركة أو التحالف صاحب أفضل العروض المقدمة لإدارة و تشغيل خدمات المتحف.



كان ديسمبر الماضي قد شهد اختيار قائمة بأسماء خمس شركات و تحالفات دولية مؤهلة بين ثماني شركات و تحالفات كبري مصرية و دولية،كانت قد تقدمت في يونيو ٢٠١٨ بمستندات التأهيل المسبق لعملية طرح إدارة و تشغيل خدمات المتحف،وتضمنت القائمة التي تم اختيارها تحالف مصري-إيطالي ؛ تحالف مصري-أمريكي ؛ تحالف مصري-فرنسي؛ تحالف مصري-إنجليزي ؛ و شركة إماراتية.



وقال المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير لـ صدي البلد أنه هناك لجنة ضخمة شكلها وزير الآثار لتحديد الأكفأ فنيا وإداريا وماليا،حيث تم طرح كراسة الشروط وفقا للقواعد الدولية،وهناك لجنة أخري تم تشكيلها تضم خبراء من خارج الحكومة، والغرض منها تمثيل الدولة المصرية في المفاوضة مع الفائز علي تحقيق اعلي عائد للدولة،ونأمل في الربع الأول من 2020 أن تكون الشركة الفائزة متواجدة معنا ونبدأ العمل.



وعن موقف فتارين العرض،قال مفتاح أنه هناك 104 فاترينة خاصة بمجموعة توت عنخ آمون توت كاملة موجودة حاليا لدي المتحف بالفعل، و80%منها موجودة داخل مبني المتحف، و20% منها لظروف التشوين نقلناها في مخازن متحف الحضارة وسيتم نقلها تباعا للمتحف الكبير.



وقال مفتاح أن المتحف استقبل حتي الآن 48 ألف قطعة أثار،مشيرا إلي أن المتحف هو الأكبر في العالم كمساحة وضخامة وارتفاع لعرض حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية،ويتمتع بعدة نقاط تميز،منها قربه من العجيبة الباقية حتي الأن من عجائب الدنيا السبع وهي الأهرامات،كذلك سيشهد أكبر عرض لمجموعة توت عنخ آمون في مكان واحد والتي تتخطي 5 آلاف قطعة.



وكشف المشرف العام علي المشروع عن تغيير حدث في سيناريو العرض،حيث كانت احدي القاعات في التصميم الأول للمشروع تتضمن 45 ألف قطعة أثرية و 440 فاترينة عرض ،لكن بعد الدراسة الدقيقة وجدنا انها لا تستوعب كل هذا الرقم.



واضاف مفتاح:وجدنا أن العدد الأفضل 150-170 فاترينة بحد أقصي في القاعة،وذلك تحقيقا للأمان الكاملة،بحيث تكون هناك مساحات جيدة متوفرة لحركة وراحة الزوار،حيث أعدنا النظر في التصميم وعدد القطع وهو ما عملت عليه لجنة سيناريو العرض ووزير الأثار،والتصميمات انتهت بنسبة 100%،حيث أن رقم 45 ألف قطعة كان غير مناسب بالنسبة للفراغات وتصميم القاعة وفتارين العرض داخلها، وقد عملنا علي تحقيق افضل سيناريو عرض مبهر،بما يتناسب مع عظمة الحضارة المصرية بغض النظر عن عدد القطع.



وعن تذكرة زيارة المتحف المصري الكبير،قال مفتاح:نبحث أفكار كثيرة لشكل التذكرة ومداها الزمني،وفيما يتعلق بالأسعار قال أنها ستكون للأجانب 400 جنيه لزيارة قاعة توت عنخ آمون و200 لباقي القاعات،ولو اختار وزار الإثنين ستكون التذكرة مخفضة بسعر 500 جنيه،وللمصريين 50 جنيه لزيارة قاعة توت عنخ آمون و30 جنيه للقاعات،وزيارة الإثنين ستكون بتذكرة مخفضة بسعر 50 جنيه،اما كبار السن ومدارس الإبتدائي والإعدادي مجانا،في حين يحصل الطلبة علي تخفيض قدره 50 %.



وأضاف مفتاح:هذه الأسعار جاءت لتتناسب مع دخول المصريين،وتشجيعهم علي زيارة المتحف وتثقيفهم عن أثار وحضارة مصر،والأسعر الخاصة بالأجانب متناسبة تماما مع تذاكر المتاحف العالمية،حيث أن 500 جنيه تساوي ما يوازي 28 يورو، وهو نفس السعر في متاحف عالمية كثيرة