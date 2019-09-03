مفاجأة.. منفذ هجوم تكساس طُرد من عمله قبل ساعات من تنفيذ الحادث

كشفت تقارير أمريكية أن منفذ هجوم تكساس، الذي وقع السبت، تم فصله من عمله في قيادة الشاحنات قبل ساعات قليلة من تنفيذه حادث إطلاق النار الذي تسبب في مقتل 7 أشخاص.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لأول مرة، أن أتور، منفذ هجوم تكساس قد طُرد من وظيفته في مجال النقل بالشاحنات في أوديسا قبل تنفيذ الهجوم بساعات.





وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 22 شخصًا آخر في إطلاق نار جماعي بولاية تكساس الأمريكية، وهو الثاني في تكساس خلا شهر أغسطس.





وقالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق النار في تكساس لم يتم تحديد دوافعه حتى يومنا هذا.











