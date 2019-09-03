عاشق الأهلي.. طه إسماعيل يرفض إجراء عملية جراحية قبل إتمام مؤتمر تقديم فايلر

حرص طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي ، على حضور المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وحرص طه إسماعيل على التواجد في مؤتمر الإعلان عن المدير الفني الجديد لقيادة الفريق وتأجيل العملية الجراحية ، على الرغم من تعرضه لوعكة صحية واحتياجه للخضوع للعملية.



وأصر طه اسماعيل علي تأجيل العملية الجراحية لحين الانتهاء من مؤتمر الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

وأثبت طه اسماعيل عشقه الأول والأخير للنادي الأهلي الذي نشأ بين جدرانه حيث فضل الانتهاء من تسليم المدير الفني للفريق للجماهير ومسؤول القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لإنهاء مهمة على أتم وجه اما الجميع.