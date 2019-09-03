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رياضة

الخولي رئيسا لبعثة المصري إلى زنجبار لملاقاة ماليندي في الكونفيدرالية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تكليف محمد الخولي نائب رئيس المجلس برئاسة بعثة النادي إلى زنجبار.

يأتي ذلك استعدادًا لمباراة الفريق الهامة والمراقبة والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها يوم 15 من سبتمبر الجاري، على ملعب عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ17 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وبدأ محمد الخولي اتصالاته بالسفارة المصرية بتنزانيا وعلى رأسها السفير محمد أبو الوفا للتنسيق معه بشأن كافة رحلة الفريق في زنجبار تلك الجزيرة الواقعة أمام السواحل الشرقية لتنزانيا.

ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، الموافق 11 من سبتمبر الجاري، لتصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا صباح اليوم نفسه، حيث ستقضي عدة ساعات (ترانزيت) قبل التوجه مباشرة إلى زنجبار.

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