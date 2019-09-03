الرادار لايستطيع رصدها.. سمير فرج يوضح خطورة الطائرات المسيرة

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والإستراتيجى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، عن خطورة الطائرات المسيرة بدون طيار فى التجسس والاستطلاع.



وأضاف اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية،:"تكمن خطورة الطائرات المسيرة بدون طيار فى عدم قدرة الرادار على رصدها وكذلك سعرها الزهيد والذى يشجع على إستخدمها فى التجسس والإستطلاع وضرب كل الاهداف، لافتا إلى أن جحمها ووزنها صغير جدا".



وتابع اللواء سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية،:"الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها مشكلة كبيرة فى نقص المعلومات ومن هنا جائت فكرة إنشاء الطائرة المسيرة بدون طيار للتجسس".

