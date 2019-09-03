وفاة سجين مصري داخل سجن الحوت بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، عن وفاة سجين مصري في أحد سجون محافظة ذي قار، جنوبي العراق.



وقال المصدر لـ"روسيا اليوم" إن "سجينا مصريا توفي في سجن الحوت الإصلاحي، وكان محكوما عليه بخمسة عشر عاما".



وأضاف أن "السجين المصري (24 عاما) ألقي القبض عليه قبل سنوات في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين".



وأشار المصدر، نقلا عن مسؤولين في السجن، إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن تضخما في كبده أدى إلى الوفاة".



من جهته، قال مسؤول ملف السجون في مفوضية حقوق الإنسان، هيمن باجلان إن "المفوضية سترسل فريق رصد لسجن الناصرية الإصلاحية للتحقق من أنباء وفاة السجين المصري".



وأضاف، أنه "في حال كانت معلومة الوفاة مؤكدة، فإننا سنبحث في أسباب الوفاة".