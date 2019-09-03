المعهد المصرفي يعرض استراتيجيته التدريبية خلال الفترة المقبلة.. غدا

ينظم المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، غدا الأربعاء، بمقره بمدينة نصر، مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز انجازاته خلال الفترات السابقة.



ومن المقرر أن يستعرض المعهد الخطط المستقبلية له فيما يتعلق ببرامج التوعية والتدريب خلال الفترات المقبلة، بحضور عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي.



وخلال الأسبوع الماضي اعلن نظم المعهد مائدة مستديرة لعرض أبرز برامج التدريب التي يقوم بها داخل القارة السمراء لتعزيز التعاون ونقل تجربة المعهد المصرفي المصري لبلدان افريقيا.



واعلن عبد العزيز نصير، مدير المعهد عن تلقي المعهد لطلبات من عدد من البلدان الافريقية من بينها مالاوي و تونس، لنقل الخبرات التدريبية لهم بغرض إنشاء معهد تدريبي علي غرار "المصرفي المصري".



قال " نصير" في تصريحات له ، إن هناك توجهًا عامًا لدي المعهد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتواجد بقوة في القارة السمراء بالتزامن مع ترأسها لجمعية البنوك المركزية الإفريقية منذ أغسطس الماضي والاتحاد الإفريقي حاليا، مؤكدا أن مصر أصبحت تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في افريقيا.

