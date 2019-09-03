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تعليم

فنون تشكيلية ومسرح.. شروط الالتحاق بمركز الفنون بجامعة الأزهر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والط
محمد شحتة
كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مركز الفنون بالجامعة يرعى العديد من المواهب في شتى المجالات مثل ( الفنون التشكيلية _ الموسيقي والكورال _ المسرح ) منوها أن هناك حوالي 65 طالبا وطالبة من الموهوبين يتلقون التدريبات في مركز الفنون بالجامعة.

وأضاف عامر لـ"صدي البلد"، ان شروط الالتحاق بمركز الفنون تكمن في ان يكون الطالب والطالبة مقيد بالفرقة الأولي والثانية فقط، وان يكون الطالب والطالبة مقيد بكليات غير متخصصة بالمجالات الفنية السابق ذكرها.

كما يشترط في المتقدم ان يكون منتظما في التدريب لمدة عامين وفقا للمواعيد المرسلة من وزارة الشباب ولا يتم تبديل اي طالب الا في أضيق الحدود.


ومن المقرر أن تستأنف مراكز الفنون عملها في الفترة من ١٥/ ١٠ / ٢٠١٩ وحتي ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩ وتتوقف لحين الإنتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠م.

كما تستأنف مراكز الفنون عملها في الفترة من ١٥/ ٢/ ٢٠٢٠م حتي 15/4/ ٢٠٢٠م بنفس الطلاب والطالبات المشاركين من قبل.

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