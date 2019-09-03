المصري يجدد عقد محمود حمد لـ 5 مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة ايهاب جلال إجراءات تجديد التعاقد مع محمود حمد نجم خط ظهر الفريق بعقد يمتد من بداية الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023.



ووقع اللاعب محمود حمد منذ قليل عقده الجديد مع القلعة الخضراء مع محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس إلإدارة.



وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري على الاحتفاظ بكل نجوم الفريق من ناحية، مع تدعيم الفريق باللاعبين الجدد من ناحية أخرى.



وجدد النادي المصري، أمس، التعاقد مع اللاعب احمد شوشة لـ5 مواسم، بجانب التعاقد مع 3 لاعبين جدد هم "بهاء مجدي وعماد فتحي وخالد مصطفى".



ويشار إلى أن اللاعب محمود حمد كان قد انضم إلى المصري مطلع الموسم الماضي قادمًا من صفوف فريق طلائع الجيش، وشارك معه في 18 مباراة بإجمالي دقائق بلغ عددها نحو 1169 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدا في شباك الاتحاد السكندري.