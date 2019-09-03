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تراجع شعبية الرئيس البرازيلي بعد حرائق غابات الأمازون

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
كشفت نتائج استطلاع للرأي في البرازيل عن تراجع شعبية الرئيس جاير بولسونارو، على خلفية تصرفه أثناء الخلاف حول الحرائق الهائلة في غابات الأمازون.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري لصالح صحيفة "فوليا دو ساو باولو" الصادرة، الإثنين، أن نسبة المواطنين غير الراضين عن تصرف بولسونارو وسياسته وصلت إلى 38% بزيادة بمقدار خمس نقاط مئوية، مقارنة باستطلاع أجري في يوليو الماضي.

وفي السياق نفسه، رصدت النتائج تراجعًا في نسبة المواطنين الراضين عن سياسة الرئيس اليميني المتطرف من 33% إلى 29%.

وتشهد البرازيل حرائق غابات هي الأشد منذ سنوات وازداد عدد هذه الحرائق منذ ينايرالماضي حتى الآن بنسبة 82% مقارنة بعددها في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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