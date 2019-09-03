محافظ الوادي الجديد يلتقي مستثمري شرق العوينات

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لقاء مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات بمنطقة شرق العوينات، حيث تمت مناقشة مشكلاتهم ومقترحاتهم التى من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





وأشار محافظ الوادى الجديد خلال اللقاء إلى ضرورة إنشاء مجتمعات عمرانية وسكينة جديدة عن طريق توطين العاملين بالمشروعات الاستثمارية بالمنطقة.





ووجه محافظ الوادى الجديد بتخصيص قطعة أرض لإنشاء ٥٠ وحدة سكنية يتم طرحها للبيع لهذا الغرض، وكذلك إنشاء مدرسة ووحدة صحية مجهزة .





توجيهات محافظ الوادى الجديد، شملت الالتزام بالمقنن المائي، عن طريق التحكم عن بعد، والحد من الزراعات المستهلكة للمياه للحفاظ على المياه الجوفية.



