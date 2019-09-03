خبير عسكرى يكشف عن مزايا الطائرة بدون طيار

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والإستراتيجى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، عن مميزات الطائرات المسيرة (بدون طيار).



وقال اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية الطائرة المسيرة "بدون طيار" لها مزايا عديدة ومختلفة منها:"القدرة على الطيران 54 ساعة متصلة، وتعمل بدون طيار وحجمها صغير يصعب ملاحظته ، لافتا إلى أن عدم وجود طيار بها يوفر 3 ملايين جنيه إسترلينى".



ونوه اللواء سمير فرج إلى أن الطائرة المسيرة سلاح جوى حديث ومتميز ويكمن إستخدامه كسلاح وايضا كـ استطلاع لرادارت العدو وكذلك تصوير الاهداف ومراقبتها قبل ضربها.

